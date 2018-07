I cancelli della discoteca Old Fashion, una delle più note di Milano, sono chiusi ormai da oltre una settimana. Da quando cioè, all'alba di domenica 1 luglio, Niccolò Bettarini, 19enne figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, è stato aggredito e accoltellato da alcuni ragazzi. Un'aggressione che si è verificata all'esterno del locale, anche se il preludio dell'episodio potrebbe essersi verificato all'interno, quando gli aggressori del 19enne avevano avuto un breve litigio con un amico di Niccolò. Il questore di Milano Marcello Cardona ha deciso di sospendere per 30 giorni la licenza al locale notturno. Roberto Cominardi, gestore dell'Old Fashion, ha presentato però ricorso al Tar contro la chiusura forzata. Davanti alle telecamere di Fanpage.it, l'imprenditore ha cercato di spiegare che la sua discoteca sarebbe estranea ai fatti: "C'è semplicemente una richiesta di verificare alla luce dei fatti che sono emersi in un secondo momento l'effettiva responsabilità, che noi riteniamo nulla, del locale", ha detto Cominardi a proposito del ricorso al tribunale amministrativo, che è in discussione proprio in questi giorni.

Secondo Cominardi l'aggressione a Bettarini, descritta come "bestiale" ed "efferata", si è verificata a circa 300 metri dall'Old Fashion, di fronte a un chiosco di panini. Tutto si sarebbe verificato nel giro di pochi istanti, quando gli aggressori – quattro sono in carcere con l'accusa di tentato omicidio, altri sei sono indagati a piede libero – e Bettarini, riconosciuto come il figlio dell'ex calciatore e della conduttrice tv, si sono incrociati. Prima, secondo Cominardi la serata era trascorsa tranquillamente: "Purtroppo su quello che succede fuori all'esterno, in un altro momento, non ho potere", ha detto il gestore del locale, che si è detto orgoglioso del sistema di videosorveglianza della discoteca che ha aiutato gli inquirenti nella loro indagine: "Niccolò è a casa, che è la cosa in assoluto più importante. I suoi aggressori sono stati assicurati alla giustizia. La cosa bellissima sarebbe che anche Old Fashion risultasse effettivamente al di fuori di qualsiasi problema", ha spiegato Cominardi, che ha poi escluso che la questura abbia preso il provvedimento perché si trattava del figlio di Bettarini e Ventura. Di certo, però, secondo Cominardi "l'influenza mediatica è stata sicuramente molto forte".