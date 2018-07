in foto: Simona Ventura con l’ex marito Stefano Bettarini e il figlio Niccolò

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex difensore Stefano è stato colpito da diverse coltellate dopo una serata alla discoteca Old Fashion, in via Alemagna a Milano. Il fatto è avvenuto domenica 1 luglio prima dell'alba, intorno alle ore 5 del mattino. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Niguarda ma non è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il motivo del gesto da parte dei responsabili e sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Secondo le prime informazioni apprese, pare che il ragazzo sia intervenuto per aiutare un amico aggredito all'uscita della discoteca. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno mostrato come la serata sia passata tranquilla all'interno dello storico locale della movida milanese. Sul caso sta indagando la Questura di Milano che sta ascoltando il gestore del locale e gli amici del ragazzo.

Niccolò Bettarini accoltellato

Il figlio della presentatrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini, 19 anni, è stato preso a coltellate probabilmente dopo una lite violenta a seguito di una serata con gli amici. Niccolò si trovava nei pressi della discoteca Old Fashion al termine di una serata trascorsa nel locale quando è stato aggredito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e il giovane al momento del soccorso era cosciente. Sul corpo ha ricevuto diverse ferite da taglio provocate dalla lama del coltello, tutte sulle braccia e ha riportato una lesione del tendine. La stessa Ventura su Twitter ha rassicurato tutti dichiarando che il figlio "non è in pericolo di vita".

Discoteca Old Fashion, parla il gestore

Niccolò Bettarini ha trascorso la notte nel locale insieme agli amici e, come spiega il gestore della discoteca Old Fashion, Roberto Cominardi, la serata è trascorsa tranquilla, senza incidenti: “Conosciamo Bettarini, se ci fossero stati problemi nel locale ci avrebbe informati – ha spiegato – Abbiamo osservato attentamente le immagini delle telecamere insieme alla polizia e nelle riprese non c’è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa". L'aggressione quindi, sarebbe scattata fuori dalla discoteca: "In chiusura, abbiamo notato una lite in strada e ho mandato la mia security a controllare”.

Chi è Niccolò Bettarini

Niccolò Bettarini, 20 anni il prossimo ottobre, è figlio della conduttrice televisiva e show girl Simona Ventura e di Stefano. Sex symbol già da giovanissimo, è stato fidanzato con la bellissima fashion blogger da 447mila follower, Ginevra Lambruschi. Il ragazzo ha un cognome famoso, è seguitissimo sui social e come i suoi coetanei ha un sogno nel cassetto, diventare un calciatore. Il figlio di Bettarini per ora sembra intenzionato a seguire le orme del padre. "I miei figli sono la mia soddisfazione – ha raccontato Simona di recente -Niccolò è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle". Nick ha due fratelli, Giacomo, 17 anni e Caterina, 11, adottata da diversi anni dalla conduttrice.