in foto: (Foto di repertorio)

Un uomo ha sbandato mentre era alla guida della sua macchina alla periferia di Vigevano ed è morto scontrandosi contro un'auto in sosta. Tragedia nel Pavese, i fatti risalgono alla giornata di oggi, sabato 11 luglio. Secondo le informazioni apprese la vittima è un cinquantottenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Al momento dell'accaduto l'uomo si trovava al volante della sua auto nel territorio della provincia di Pavia, quando probabilmente si è sentito male, ha perso il controllo del veicolo ed ha sbandato, terminando la sua corsa contro una macchina parcheggiata al lato della carreggiata. L'impatto è stato molto violento. Ad assistere alla scena gli automobilisti di passaggio, che transitavano in zona in un caldo sabato di luglio.

Ipotesi malore

Preoccupati per le condizioni di salute dell'automobilista, che sono parse fin da subito gravi, i passanti hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di soccorrerlo, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso mentre era al volante, poi l'impatto con l'altra vettura. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi e gestito il trafffico. Terminate le verifiche di rito e ricostruita la dinamica dell'accaduto, la salma è stata trasferita in obitorio. Da quanto si apprende nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.