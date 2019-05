Si sono concluse le operazioni di spoglio in alcuni dei Comuni della provincia di Milano interessati dal voto per le elezioni comunali del 26 maggio 2019. Erano 68 le amministrazioni comunali da rinnovare: oltre mezzo milioni gli elettori chiamati al voto, con un'affluenza che è stata del 68 per cento. In alcuni dei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti lo spoglio si è già concluso, restituendo così i nomi dei nuovi sindaci che guideranno le amministrazioni (salvo scadenze prima del mandato) per i prossimi cinque anni.

Elezioni comunali: risultati definitivi. I primi sindaci eletti in provincia di Milano

A Basiano è stato eletto sindaco col 58,47 per cento dei voti Douglas Davide Ivan De Franciscis (lista civica). A Besate è stato eletto sindaco Gian Pietro Beltrami, unico candidato. A Boffalora Sopra Ticino è stata eletta sindaco Sabrina Doniselli (Lega e centrodestra) col 54 per cento delle preferenze. A Bubbiano è stata eletta sindaca Patrizia Gentile, unica candidata. A Casorezzo ha invece vinto Pierluca Oldani, ottenendo con una lista civica il 62,4 per cento dei voti: battuto il candidato del centrodestra Mario Lugli. A Cesate vince invece il candidato del Carroccio e del centrodestra unito, Roberto Vumbaca, ottenendo il 44,8 per cento dei voti. A Gudo Visconti il sindaco è Nunzio Omar Cirulli, unico candidato. A Liscate è stato eletto Lorenzo Fucci, di una lista civica, col 57,9 per cento dei voti. Eletto sindaco di Morimondo per una lista civica Marco Natale Morelli col 51,6 per cento dei voti. A Nosate è stato eletto sindaco Roberto Cattaneo col 63,4 per cento delle preferenze, battendo il candidato del centrodestra. A Ozzero è stato eletto sindaco Guglielmo Villani, col 60 per cento dei voti. A Pantigliate il sindaco eletto è Franco Abate, di una lista civica: battuto col 42,2 per cento dei voti la candidata di Lega e centrodestra Anna Bavutti. A Pozzuolo Martesana è stato eletto sindaco Silvio Giuseppe Maria Lusetti col 53,9 per cento dei voti: battuto il candidato del centrodestra Maurizio Ravasi. Centrodestra sconfitto anche a Robecco sul Naviglio, dove è stata eletta sindaca Fortunata Barni col 48,6 per cento delle preferenze. A Santo Stefano Ticino vince invece il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Dario Tunesi col 56,9 per cento dei voti. Andrea Carlo è il sindaco di Settala: ha battuto col 50,6 per cento il candidato del centrodestra. A Truccazzano è stato eletto sindaco Franco De Gregorio. A Vanzaghello, invece, è stato eletto sindaco Arconte Gatti, della Lega, col 53,8 per cento delle preferenze.