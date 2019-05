Elezioni comunali 2019: Cesano Boscone è uno dei dieci comuni di oltre 15mila abitanti della provincia di Milano che ieri, 26 maggio 2019, è andato al voto per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale. Nella cittadina di oltre 23mila abitanti che si trova a pochi chilometri dal capoluogo sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino: il sindaco uscente Alfredo Simone Negri (sostenuto dal Pd e liste civiche), Stefano Cella per la lista civica Cesano Cambia, Maria Pulice per il Movimento 5 stelle, Dario Ballardini di Rifondazione comunista e Carmine Fabio Raimondo sostenuto da tutto il centrodestra. Considerando la legge elettorale in vigore, se nessuno dei candidati otterrà il 50 per cento più uno dei voti al primo turno per eleggere il sindaco bisognerà attendere il ballottaggio del prossimo 9 giugno tra i due candidati più votati al primo turno.

Elezioni comunali 2019 Cesano Boscone: quando inizia lo spoglio

Lo spoglio dei risultati delle 22 sezioni inizierà a partire dalle ore 14, considerando che ieri si è votato anche per le elezioni europee il cui scrutinio ha avuto la precedenza. I risultati potrebbero dunque arrivare nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio. Gli aventi diritto di voto erano 18.789: ai seggi per le elezioni comunali l'affluenza finale è stata del 64,8 per cento, in leggero calo rispetto alle scorse elezioni, quando si recò alle urne il 69,14 per cento dei cittadini.

I risultati delle Elezioni europee a Cesano Boscone

In attesa di conoscere i risultati delle Comunali, quelli relativi alle elezioni europee hanno visto l'affermazione della Lega di Matteo Salvini come primo partito, con il 34,41 per cento dei consensi. A seguire il Pd col 25,49 per cento delle preferenze, il Movimento 5 stelle (15,1 per cento), Forza Italia con il 9,3 per cento dei voti e Fratelli d'Italia con il 6,29 per cento. Le altre liste non hanno superato la soglia di sbarramento del 4 per cento.