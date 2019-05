Alle 23 di domenica 26 maggio si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali 2019 a Lainate. Nel comune di 25mila abitanti della città metropolitana di Milano l'affluenza al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale è stata del 66,23%, in calo rispetto al 70,12% delle elezioni precedenti. Lo spoglio dei voti inizierà, a causa della concomitanza con le elezioni europee, alle ore 14 di lunedì 27 maggio e i primi dati si avranno quindi nel pomeriggio.

I candidati sindaco alle elezioni comunali di Lainate

Sara Rubino, candidata del Partito Democratico e della lista Lainate civica, punta a essere la prima donna eletta alla carica di sindaco di Lainate. Il centrodestra punta su Maurizio Frezza, imprenditore, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Centro Destra Cormio. Andrea Tagliaferro ha il sostegno del sindaco uscente Alberto Landonio e di quattro liste civiche: Lista Landonio, Lainate nel cuore, Lista Anzani e Unione Democratica. In corsa anche Giuseppe Perfetti (Gente di Lainate e Frazioni) e Mattia Bertani (Partito comunista). Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, il ballottaggio avrà luogo il prossimo 9 giugno.

I risultati delle elezioni europee a Lainate

Il voto per le elezioni europee 2019 a Lainate ha premiato la Lega, primo partito con il 40,40%. Quasi doppiato il Partito democratico che si attesta al 23,91%, quindi il Movimento 5 Stelle con l'11,87% e Forza Italia con l'8,07%. La lista di Fratelli d'Italia è al 5,39% e +Europa al 3,11%.