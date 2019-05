Si svolge dalle 14 di oggi, lunedì 27 maggio, lo spoglio dei voti per le elezioni comunali 2019 a Paderno Dugnano. Nel comune di 46mila abitanti della città metropolitana di Milano si è votato per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. L'affluenza al voto alle 23 di domenica 26 maggio è stata del 66,05%, in calo rispetto alla volta precedente quando votò il 70,93% degli aventi diritto. L'inizio dello spoglio è ritardato a causa della concomitanza con le elezioni europee, i primi dati si avranno quindi nel pomeriggio.

I candidati sindaco di Paderno Dugnano

Il comune di Paderno Dugnano è retto da un anno dal vice sindaco Gianluca Bogani. Il primo cittadino eletto cinque anni fa, Marco Alparone, è passato in consiglio regionale dopo il voto del 4 marzo 2018. Bogani si presente ora come candidato di tutto il centrodestra, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ezio Casati, sindaco dal 1995 al 2004 e deputato del Partito democratico, è il candidato del centrosinistra. In corsa anche Alberto Ghioni (liste civiche Sì Ghioni Sindaco e Paderno Dugnano Cresce), Giovanni Giuranna (liste civiche Persone al centro, Insieme per cambiare e Sinistra per Paderno Dugnano) Simona Arosio (liste Vivere Paderno Dugnano e 7 Frazioni) e Cristian Gligora (Sinistra Alternativa Paderno Dugnano).

I risultati delle elezioni europee a Paderno Dugnano

Il voto per le elezioni europee 2019 a Paderno Dugnano ha visto prevalere la Lega con il 38,06%. Secondo partito è il Pd con il 24,39%, più distaccato il Movimento 5 Stelle con l'11,86%. Seguono Forza Italia (9,45%) e Fratelli d'Italia (5,22%).