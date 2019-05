Domenica 26 maggio 2019 a Rozzano si è votato per le elezioni comunali che determineranno il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale della città. Alle 23 di ieri sera nel comune di 42mila abitanti nella città metropolitana di Milano aveva votato il 63,95% degli aventi diritto (in calo rispetto al 67,60% di votanti delle elezioni precedenti). A causa della concomitanza con le elezioni europee lo spoglio per le comunali ha inizio alle 14 di lunedì 27 maggio, i primi dati certi sull'esito del voto si avranno quindi nel pomeriggio.

I candidati sindaco per le elezioni comunali 2019 a Rozzano

Barbara Agogliati, con il sostegno di una coalizione composta da Partito democratico, + Europa e da quattro liste civiche (Agogliati sindaco, Uniti per Rozzano, Civica per Rozzano, Noi insieme per Valleambrosia). Il principale sfidante della sindaca è Gianni Ferretti De Luca, che può contare sull'appoggio di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Movimento Animalista e Partito Liberale Italiano. Il Movimento 5 Stelle ha scelto Vincenzo Lepori. L'ex sindaco ed è consigliere regionale Rocco Massimo D’Avolio si è ripresentato con una sua lista, “D’Avolio per Rozzano”, dopo avere rotto con il Pd. Un altro ex esponente dem, Marco Macaluso, corre da solo con le liste “Italia in Comune” e “Scegliamo Rozzano”.

Il voto per le elezioni europee a Rozzano premia la Lega

Il voto per le elezioni europee 2019 a Rozzano ha visto prevalere la Lega con il 38,14% dei voti. Distanti il Partito democratico con il 21,59% e il Movimento 5 Stelle con il 15,63%. Seguono Forza Italia (9,67%), Fratelli d'Italia (4,80%) e +Europa (3,33%).