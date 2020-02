Erano stati effettuati lavori sulla linea, per la sostituzione di un deviatoio, nel punto all'altezza di uno scambio in cui è avvenuto il deragliamento del treno Frecciarossa 9595 partito da Milano e diretto a Salerno in cui sono morti due macchinisti e 31 persone sono rimaste ferite. Questa una delle ipotesi, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti sindacali, sulle cause del deragliamento: uno o più morsetti potrebbero essere stati stretti male e non avrebbero quindi bloccato la rotaia, facendo deragliare la motrice.

Treno deragliato a Lodi: cosa sappiamo sulla dinamica dell'incidente

Quello che è certo è che il convoglio stava viaggiando a circa 290 chilometri orari e la motrice, dopo essere sviata dai binari, è finita prima contro un carrello e poi contro una palazzina delle ferrovie. I sistemi di sicurezza hanno fatto sì che la motrice si staccasse dai vagoni evitando di trascinarli nell'impatto. I macchinisti sono entrambi morti sul colpo, uno dei due è stato sbalzato fuori dal locomotore e in un primo momento risultava disperso. L'area è stata sequestrata e sono in corso i primi accertamenti per individuare il ‘punto zero'.

Il gravissimo incidente è avvenuto alle 5.30 nei pressi di Livraga (Lodi), e non si è trasformato in una carneficina solo perché, per fortuna, a bordo del treno c'erano pochi passeggeri. La Polfer di Milano è sul posto con gli esperti del nucleo specializzato in disastri ferroviari. Concluse le operazioni di soccorso, sta mettendo i sigilli a tutta la zona coinvolta, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori sono al lavoro per individuare il ‘punto zero' dove è avvenuto l0 svio del mezzo dai binari.

Motrice rovesciata, ha travolto un carrello ed è finita contro una palazzina

"Non si possono fare considerazioni di nessun tipo ora, ci sono i tecnici che devono valutare", ha sottolineato il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, nel corso di un sopralluogo. Quello che è certo per il momento è che la motrice e i vagoni "hanno fatto una lunga corsa di centinaia di metri" fuori dai binari. Il prefetto ha spiegato che la motrice si è rovesciata ed è a circa 30 metri dal resto del treno. La seconda carrozza è piegata sul lato destro mentre il resto del treno è fuori dai binari ma è rimasto in asse sulla sede ferroviaria. La motrice del convoglio sarebbe finita prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie.