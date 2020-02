in foto: Il treno deragliato nel Lodigiano

Sono i due macchinisti le vittime dell'incidente avvenuto all'alba a Ospedaletto Lodigiano dove il treno Frecciarossa 9595 è deragliato per cause da accertare mentre procedeva ad alta velocità e si è schiantato dopo una corsa di centinaia di metri. A bordo c'erano circa trenta persone. Oltre ai due conducenti, entrambi morti sul colpo, si contano 27 persone ferite, nessuna delle quali in pericolo di vita.

Frecciarossa deragliato: morti i due macchinisti

Nello schianto sono morti sul colpo. Il corpo della prima vittima è stato individuato subito dai soccorritori. Il secondo macchinista è stato in un primo momento dichiarato disperso, e in seguito trovato senza vita. "I morti accertati sono due e non dovrebbero essercene altri", ha spiegato il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, arrivato sul posto per un sopralluogo.

Treno deragliato: 27 persone ferite, il più grave ha una gamba fratturata

Tra i feriti si contano due codici gialli e 25 codici verdi, ha confermato il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. I feriti sono stati trasportati negli ospedali più prossimi "ma non ho la mappa precisa", ha detto Borrelli a Sky. I feriti sono "lievemente contusi" e c'è solo un codice giallo di una persona con una "gamba fratturata", ha detto a RaiNews24 il colonnello dei carabinieri Massimo Margini. Quest'ultimo è un dipendente di Trenitalia, un addetto alle pulizie del treno, trasportato in elicottero all'ospedale di Cremona con fratture multiple.