in foto: Treno deragliato nei pressi della stazione di Livraga, vicino Lodi – foto vigili del fuoco

Ha deragliato un treno ad alta velocità a Lodi. Morto il macchinista, almeno trenta feriti non in modo grave. Ventincinque codici verdi e due codici gialli tra i passeggeri, secondo le informazioni della Protezione civile, ma sono ancora numeri provvisori. Si tratta del treno Frecciarossa 9595 Milano-Salerno, il primo treno del mattino. Il convoglio, partito dalla stazione di Milano Centrale alle 5.10, avrebbe dovuto fermarsi a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Centrale. L'arrivo a Salerno, destinazione finale, era previsto alle 11.27. Il fatto è avvenuto precisamente nei pressi della stazione di Livraga (Lodi) ed è avvenuto quindi pochi minuti dopo la partenza del treno.

Morti i due macchinisti del Frecciarossa 9595

Stando alle primissime ricostruzioni, almeno due vagoni e la motrice si sarebbero ribaltati. Ancora sconosciute le cause dell'incidente ferroviario. Vigili del fuoco ancora al lavoro, come si vede dalle fotografie diffuse dalla polizia, per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Alle 7,30 i vigili del fuoco comunicano che è già stato accertato un decesso, ma si segnala anche una persona dispersa. Secondo le forze dell'ordine sul posto, ma la notizia ancora non è ufficiale, sarebbe stato ritrovato un altro cadavere. Come detto i feriti, per il momento, sono 30, ma l'unico in condizioni gravi (ma non in pericolo di vita, avrebbe riportato fratture multiple a un arto) è un pulitore delle ferrovie. A bordo del convoglio c'erano soltanto 28 passeggeri (più il personale di bordo di Trenitalia). "Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi", ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, a Skytg24.

Sospesa la circolazione sulla linea alta velocità Milano-Bologna

Sul diverse squadre vigili del fuoco da Milano, Lodi e Piacenza e diverse ambulanze del 118. Dalle 5.30 di oggi, giovedì 6 febbraio, la circolazione sospesa sulla linea alta velocità Milano – Bologna per lo svio di un treno. Le cause sono in corso di accertamento e gli agenti della polizia ferroviaria sono già sul posto per i primi rilievi investigativi. "Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti", informa Ferrovie dello Stato. "Incidente ferroviario, all'altezza di Casalpusterlengo, coinvolto un treno dell'alta velocità. Squadre dei vigili del fuoco da Milano, Lodi e Piacenza. Segnalati diversi feriti, intervento in corso", informano i vigili del fuoco su Twitter. Sul posto anche la polizia stradale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO