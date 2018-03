Election day in Lombardia, dove dalle 7 alle 23 di oggi, 4 marzo si vota, oltre che per Camera e Senato, anche per eleggere il nuovo Consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione. Alle 12, secondo quanto reso noto dal sito "Eligendo" del ministero dell'Interno, per le Regionali 2018 aveva votato il 19,92 per cento degli aventi diritto, che in totale sono circa otto milioni di cittadini. Il dato è riferito al totale dei Comuni, 1.516. Se si analizza l'affluenza provincia per provincia, il dato più elevato è relativo alla provincia di Bergamo, dove ha votato il 22,74 per cento degli aventi diritto. Ultima per affluenza la provincia di Sondrio, dove ha votato il 17,83 per cento degli elettori. Il capoluogo lombardo, Milano, risulta un po' indietro rispetto a Bergamo: nella provincia ha votato il 18,53 per cento degli aventi diritto e il dato è ancora più basso se si considera Milano città, dove alle 12 si era recato alle urne il 17,24 per cento del corpo elettorale.

Regionali Lombardia 2018: affluenza per provincia alle ore 12.