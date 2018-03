Dalle 7 alle 23 di oggi, 4 marzo, in Lombardia si è votato, oltre che per Camera e Senato, anche per eleggere il nuovo Consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione. Quasi due ore dopo la chiusura delle urne il dato definitivo relativo all'affluenza alle Regionali lombarde non era ancora arrivato: quello provvisorio, relativo quasi alla totalità dei Comuni al voto, si attesta comunque a oltre il 74 per cento, secondo quanto reso noto dal sito "Eligendo" del ministero dell'Interno. Il dato è riferito a 1.280 Comuni su 1.516. L'affluenza è stata leggermente inferiore rispetto alle Regionali del febbraio 2013, quando aveva votato il 76,74 per cento degli elettori. Rispetto all'intera giornata di voto, alle 19 in Lombardia aveva votato il 59,2 per cento degli aventi diritto (a Milano l'affluenza era stata del 54,8 per cento degli aventi diritto), mentre alle 12 aveva votato invece il 19,92 per cento degli aventi diritto.

In provincia di Monza e Brianza l'affluenza più alta.

Se si analizza l'affluenza provincia per provincia, il dato più elevato è relativo alla provincia di Monza e Brianza, dove ha votato oltre il 77 per cento degli aventi diritto. Ultima per affluenza la provincia di Sondrio, dove ha votato oltre il 65 per cento degli elettori. Per quanto riguarda la provincia di Milano, l'affluenza (relativa ai dati di 97 Comuni su 134) è stata del 75 per cento. Poco prima dell'una di notte non era ancora disponibile il dato definitivo relativo a Milano città.