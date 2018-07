in foto: Niccolò Bettarini (Facebook)

Operazione riuscita per Niccolò Bettarini, 19enne figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellato all'alba di domenica a Milano, all'esterno della discoteca Old Fashion. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice tv, che sul proprio account Instagram ha pubblicato la nota diramata dall'ospedale Niguarda: "L'intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore. L'operazione è perfettamente riuscita", hanno scritto dal nosocomio: "La valutazione del recupero delle funzionalità dell'arto, come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi".

Bettarini junior è stato operato in mattinata, proprio quando è arrivata la notizia della convalida del fermo dei quattro ragazzi ritenuti responsabili dell'aggressione. Si tratta di due ragazzi italiani di 29 e 24 anni e di due giovani albanesi. Il principale sospettato è il 29enne italiano, con precedenti per lesioni e detenzione di materiale atto ad offendere e già sottoposto al regime di sorveglianza speciale. L'altro ragazzo italiano, di 24 anni, è ritenuto legato agli ultras dell'Inter e ha ricevuto un Daspo in passato, anche se non avrebbe precedenti penali. Uno dei due ragazzi albanesi fermati sarebbe invece irregolare sul territorio italiano. Tutti i fermati devono rispondere di tentato omicidio: nessuno di loro ha però al momento confessato. Sarebbero stati loro a colpire il 19enne Bettarini all'uscita dall'Old Fashion: un'aggressione per futili motivi a colpi (undici i fendenti) di coltello o punteruolo. Il motivo? Bettarini sarebbe intervenuto per difendere un suo amico, con cui gli aggressori avevano avuto una lite all'interno del locale. Il pubblico ministero di Milano Elio Ramondini ha chiesto per gli aggressori la custodia cautelare in carcere: data la gravità dell'aggressione, c'è il rischio che i quattro, se lasciati liberi, possano reiterare il reato. Secondo il pm sussistono anche i pericoli di fuga e inquinamento probatorio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Da un lato ha ragione il presidente della Triennale Stefano Boeri chiedendo che intorno ci sia più attenzione ma dall'altro – ha aggiunto Sala – che messaggio diamo alla città? Presidio la Triennale e non presidio un luogo di periferia delicato?". Per questo, ha detto il sindaco, "la riflessione che stiamo facendo con in questore è, soprattutto nel periodo estivo, come girare le forze disponibili per riuscire a fare un po' tutto. Si tratta di far girare le forze, che sono quel che sono". Lo stesso questore Marcello Cardona sta passando al setaccio l'operato dei gestori e del personale della discoteca Old fashion: il rischio è che il noto locale milanese venga chiuso per alcuni giorni.