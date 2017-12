"Ti voglio ricordare così, sorridente mentre parli dei momenti trascorsi insieme in cucina. Grazie Maestro per tutto quello che mi hai dato". Con queste parole Ernst Knam, uno dei pasticceri più famosi al mondo, ha voluto ricordare Gualtiero Marchesi, il grande chef morto ieri pomeriggio a Milano all'età di 87 anni. Knam, divenuto volto noto della tv proprio grazie a quei programmi di cucina che Marchesi aveva criticato nell'ultima parte della sua vita, è stato uno dei tanti allievi del maestro, considerato il padre della "nuova cucina italiana". E la scomparsa di Marchesi, stroncato da un tumore nella sua casa di Milano, è secondo Knam un "momento difficile per me e per la cucina italiana".

Knam: Milano lo ricordi con un museo della cucina.

Il ricordo di Knam si aggiunge a quello di altri blasonati colleghi come Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Tutti all'indomani della morte di Gualtieri hanno avuto per lui parole di stima, nonostante in passato non siano mancati anche i dissidi. Oltre al suo personale ricordo, da Ernst Knam è arrivata anche una proposta: "Milano lo ricordi con un museo della cucina". Si aggiungerebbe alle opere realizzate da Marchesi in vita: oltre ai suoi ristoranti (che continueranno a servire i suoi piatti più famosi) e alla scuola di cucina Alma, a breve sarà realizzata a Varese anche la casa di riposo per cuochi concepita da Marchesi su modello della casa di riposo per musicisti fondata da Giuseppe Verdi, che si trova in piazza Buonarroti a Milano.

Domani la camera ardente, venerdì i funerali.

Nel capoluogo lombardo, dove Marchesi nacque 87 anni fa, si pensano anche altre iniziative per rendere omaggio alla memoria dello chef: tra queste l'intitolazione di una via o di un altro luogo della città. Intanto, il Comune ha messo a disposizione per la camera ardente il foyer del Teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro: domani (giovedì 28 dicembre) dalle 10 alle 20 e venerdì 29 dicembre, dalle 9 alle 10, i cittadini potranno rendere omaggio a Marchesi. Venerdì, alle 11, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (vicino al primo ristorante aperto a Milano da Marchesi) si svolgeranno i funerali. Successivamente lo chef riposerà nel cimitero di famiglia al cimitero di San Zenone Po, vicino alla moglie Antonietta, scomparsa a giugno. La Fondazione Gualtiero Marchesi ha chiesto a tutti coloro che intendano omaggiare lo chef di non donare fiori, ma di sostenere la stessa Fondazione: sul sito e sulle pagine social della stessa sono disponibili tutte le coordinate per effettuare una donazione.