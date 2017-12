Poche parole accompagnate da una foto. "Ciao Maestro. E grazie". Così Carlo Crecco, pluridecorato chef italiano, ha ricordato Gualtiero Marchesi, il grande cuoco considerato il fondatore della "nuova cucina italiana" e scomparso nel tardo pomeriggio di Santo Stefano all'età di 87 anni. Lo chef veneto era stato suo allievo nel 1986, e proprio con questa collaborazione viene indicato il "punto di svolta" della sua carriera.

Un ricordo indelebile, per Cracco, nonostante qualche screzio recente. Il "Maestro", infatti, non era propriamente un grande fan di Masterchef, il programma televisivo che ha consacrato al grande pubblico alcuni grandi chef italiani scelti come giudici, tra cui proprio il suo ex-allievo. In un'intervista rilasciata a Libero nel febbraio 2016, Gualtiero Marchesi rimase un po' freddo nei confronti di Cracco. "È bravo ma ho perso i contatti", spiegò, "Distinguo tra allievo e discepolo. Quest'ultimo è quello che ha seguito la tua strada".

Una frecciatina che rispondeva a quella dello stesso Cracco di qualche settimana prima, quando a sua volta ironizzò sull'arrivo in tv dello chef Marchesi per un programma rivale. "Purtroppo la memoria è sempre corta", disse a Tv Talk, "Marchesi fu tra i primi ad andare in tv, ma non funzionò. Me lo ricordo bene, era un programma su Rai 2, perché anche io andai qualche volta come assistente. Ci siamo chiesti perché non abbia funzionato", continuò, "Probabilmente era ancora troppo presto. Poi lui ha molto criticato tutti questi chef in televisione, ma adesso andrà lui a coprire questa mancanza".