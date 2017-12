Sono quattro i ristoranti che portano il nome di Gualtiero Marchesi, il re degli chef italiani morto il 26 dicembre 2017 a 87 anni. Uno, il Thirty Nine Monte Carlo è all'interno di un esclusivo club del principato di Monaco; gli altri tre sono in Lombardia. Si tratta del Marchesi alla Scala, nella prestigiosa sede di Piazza della Scala-Via Filodrammatici, che propone raffinate ricette milanesi e sushi italiano. Poi c'è Il Marchesino, offerta ristorativa studiata esclusivamente per il Teatro alla Scala, dalla colazione ad un pranzo veloce, dalla pasticceria pomeridiana alla cena pre-Teatro e dopo-Teatro. Infine, la Terrazza del Grand Hotel Tremezzo, spettacolare location sul Lago di Como.

Fra le innumerevoli invenzioni di Marchesi, alcuni suoi grandi classici sfidano il tempo e vivranno anche dopo la sua morte. Fra questi come non citare il Riso oro e zafferano, la ricetta più famosa di Gualtiero Marchesi: riso Carnaroli, parmigiano, zafferano, cipolla, vino bianco secco e aromi, il tutto sormontato da una spettacolare una foglia d'oro alimentare.

Altra spettacolare ricetta è il Raviolo aperto, variante del prodotto tipico ripieno con pasta verde all'uovo, prezzemolo, capasanta. E ancora: la piramide di Riso Venere con gambero incise per il lungo e calamaretti e la particolare tipologia di riso nero, molto gustoso. Infine, gli spaghetti al caviale, la classica ma straordinaria Cotoletta alla milanese a cubi e il Dripping al Grande Antipasto di pesce.