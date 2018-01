Non ce l'ha fatta il 31enne che, quattro giorni fa, a Milano, si era scontrato con la sua motocicletta contro un'ambulanza. Il ragazzo, secondo quanto riporta la testata "Milanotoday", è morto lo scorso sabato dopo due giorni d'agonia all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato dallo scorso 4 gennaio. Lo scontro era avvenuto in viale Bezzi all'incrocio con via dei Gracchi, tra le zone De Angeli e Washington: secondo quanto ricostruito il motociclista stava viaggiando lungo la corsia preferenziale di viale Bezzi, in direzione della fermata della metro Romolo. All'altezza di via dei Gracchi un'ambulanza, che viaggiava nella stessa direzione ma sulla corsia riservata alle auto, avrebbe svoltato a sinistra. Inevitabile e violento l'impatto, la cui dinamica deve ancora essere ricostruita con precisione: non si sa in particolare se il mezzo di soccorso, che al momento dell'incidente non stava trasportando pazienti, avesse o meno le sirene in funzione.

Già pesantissimo il bilancio dei morti sulle strade lombarde nel 2018.

Le condizioni del 31enne erano apparse subito molto gravi. L'uomo era stato soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, dove è rimasto ricoverato in fin di vita fino al suo decesso, dovuto alla gravità dei traumi riportati. Si tratta del primo morto per incidente stradale a Milano nel 2018, un anno iniziato nel peggior modo possibile sulle strade lombarde: il 2 gennaio, in una tragica carambola tra due camion e un'auto sulla A21, sono morte sei persone: un camionista e un'intera famiglia francese con due bimbi piccoli. Altri due incidenti mortali sono avvenuti a Lecco la sera dell'Epifania e sulla Milano-Meda: nel primo caso a perdere la vita è stato un pensionato di 76 anni, nel secondo è rimasta vittima una ragazza di appena 18 anni.