Travolto da un'auto e ucciso davanti agli occhi della moglie nel giorno del compleanno del figlio. Questo il tragico destino di un pensionato 76enne, Sebastiano Rignanese, morto la sera dell'Epifania, sabato 6 gennaio, in via Redipuglia a Lecco. Come riporta il quotidiano "Il Giorno", l'uomo si stava recando assieme alla moglie a casa del figlio, che proprio quel giorno festeggiava il suo 47esimo compleanno. Marito e moglie stavano attraversando assieme la strada, con l'uomo qualche passo avanti rispetto alla donna: improvvisamente un'auto, guidata da un uomo di Seregno, è arrivata travolgendo il 76enne e sbalzandolo prima sul parabrezza e poi per terra. Il pensionato è stato subito soccorso dal personale paramedico del 118: trasferito all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, è morto poco dopo il suo ricovero a causa dei gravi traumi riportati.

Sotto choc i famigliari dell'uomo e il conducente dell'auto.

Sotto choc i famigliari dell'uomo, in particolare la moglie, che si è salvata solo perché rimasta leggermente indietro rispetto al marito. La vittima era un ex operaio della ditta metallurgica "Antonio Badoni" e risiedeva a Lecco. Anche il conducente dell'auto è rimasto profondamente turbato da quanto avvenuto: agli genti della polizia locale, che dovranno accertare la dinamica ed eventuali responsabilità nell'incidente, ha spiegato di non aver visto il pensionato. Potrebbe essere stato ingannato dalla scarsa visibilità o da qualche effetto di luce dovuto alla pioggia. Di certo, il tratto in cui l'uomo ha attraversato era sprovvisto delle strisce pedonali.