in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 31 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, a seguito di un grave incidente avvenuto questa mattina nel capoluogo lombardo. Pochi minuti prima delle 11, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, il 31enne si è scontrato con la sua motocicletta contro un'ambulanza. L'impatto è avvenuto in viale Bezzi all'incrocio con via Gracchi, tra le zone De Angeli e Washington. Non è ancora chiara la dinamica: sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118 – ambulanza e automedica – sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i primi rilievi per accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due mezzi.

Non si sa se l'ambulanza avesse le sirene accese al momento dell'incidente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista: il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso al Niguarda. Nell'impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico e le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Oltre all'esatta dinamica dello schianto, resta da capire se l'ambulanza avesse le sirene in funzione al momento dell'incidente: il mezzo potrebbe aver superato l'incrocio col semaforo rosso senza che il centauro se ne sia accorto.