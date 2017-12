Fino alle 20 di oggi, e dalle 9 alle 10 di domani, venerdì 29 dicembre, resterà aperta la camera ardente per l'ultimo saluto a Gualtiero Marchesi, il grande chef scomparso martedì pomeriggio all'età di 87 anni. Il Comune di Milano ha messo a disposizione l'atrio del Teatro Dal Verme (in via San Giovanni sul Muro), in quanto la Sala Alessi di Palazzo Marino è occupata dalla tradizionale mostra natalizia. In tanti hanno già reso omaggio allo chef, considerato il padre della nuova cucina italiana: tra questi anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Domani, alle 11, sono in programma i funerali nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, che si affaccia su corso XXII Marzo. Un luogo simbolico: si trova vicino alla casa milanese di Marchesi, in via Marcona, e soprattutto vicino a via Bonvesin del la Riva, dove lo chef aprì il suo primo ristorante meneghino e dove si trova la sede della fondazione che porta il suo nome.

Alla Marchesi srl il ristorante del Teatro alla Scala.

Continuerà a portare il nome di Marchesi anche il ristorante del Teatro alla Scala. Come riporta il "Corriere della sera", infatti, la Marchesi srl si è aggiudicata per altri 10 anni la gestione del locale, vincendo un bando di gara molto selettivo pubblicato lo scorso luglio: la società dello chef ha ottenuto il massimo punteggio (100 su 100). All'interno vi saranno alcune novità, come la presenza dei macaron del brand francese Ladurée. In cambio, i ristoranti della catena francese offriranno i piatti che hanno reso celebre Marchesi nel mondo, come il risotto oro e zafferano e il raviolo aperto.

Mentre non accenna a diminuire la commozione per la morte di Marchesi, stroncato da un arresto cardiaco al termine di una lunga malattia (era stato colpito da un tumore), continuano anche gli appelli per dedicargli una via o un luogo della città. Il suo allievo Ernst Knam, ad esempio, aveva suggerito di dedicargli un museo della cucina. Di sicuro Milano, città natale di Marchesi e il luogo dove lo chef tornò dopo la sua formazione in Svizzera e Francia per rivoluzionare la cucina italiana, dovrà omaggiare la sua figura con un gesto simbolico molto forte.