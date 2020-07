Sono state eseguite ieri, giovedì 2 luglio, le autopsie sulle salme di Faouza Taoufiq e dei suoi due figli di 5 anni e 15 mesi, morti a causa del crollo del cornicione di un edificio ad Albizzate, in provincia di Varese. I primi esiti degli esami autoptici non hanno riservato sorprese: la madre 38enne e i due figli Soulaymane e Yaoucut sono deceduti a causa di politraumi da schiacciamento. Alle autopsie, disposte dalla procura di Busto Arsizio che indaga sul caso, hanno assistito anche gli avvocati delle due persone finora iscritte nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di omicidio colposo e disastro colposo. Si tratta del proprietario dello stabile, un ex cotonificio poi riconvertito con uso commerciale, e del progettista, oggi ultranovantenne, che realizzò l'edificio negli anni Novanta. Altre persone, da quanto si apprende, sarebbero potute finire nel registro degli indagati, ma sono ormai morte.

Le salme a disposizione della famiglia: i funerali saranno in Marocco

Dopo le autopsie le salme della donna e dei suoi due figli sono state messe a disposizione della famiglia. I superstiti sono il marito e padre dei bimbi e il più grande dei figli, di 9 anni, scampato alla tragedia avvenuta la scorsa settimana perché all'ultimo momento si è spostato sul marciapiede opposto per salutare un amico. Albizzate si vuole prendere cura di loro e ha avviato una serie di iniziative per sostenere la famiglia. Le salme dei tre defunti dovrebbero però essere trasportate in Marocco, Paese d'origine della famiglia, dove saranno celebrati i funerali. Sul fronte delle indagini, lunedì inizieranno le perizie sul luogo in cui è crollato il cornicione in cemento armato, lungo oltre 70 metri, che ha travolto madre e figli. Le perizie si svolgeranno come da prassi in contraddittorio, con i periti nominati da entrambe le parti.