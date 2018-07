Paura nel pomeriggio di oggi sulla linea rossa della metropolitana milanese, la M1. Alle 16 circa tre convogli hanno frenato bruscamente, a quanto pare a causa di un guasto al sistema di alimentazione. Nove persone, tra i passeggeri che si trovavano a bordo dei treni, sono cadute riportando delle contusioni e sono state medicate dal personale del 118. Il problema si è verificato in contemporanea nelle stazioni di Loreto e Turro. Le persone rimaste ferite, uomini e donne tra i 14 e gli 86 anni di età, secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza sono tutte in buone condizioni: alcune di loro sono state trasportate negli ospedali cittadini in codice verde.

Treni della metro che inchiodano: tanti i precedenti quest'anno

Questo il comunicato ufficiale di Atm relativo alla vicenda: "Questo pomeriggio dalle ore 16 circa alle 16,40 la circolazione della linea M1 è stata sospesa tra le stazioni di Palestro e Pasteur a causa di un guasto al sistema di alimentazione. Di conseguenza tre treni si sono fermati bruscamente e alcune persone sono rimaste infortunate. L’Azienda ha richiesto l’intervento del 118 per prestare soccorso ai passeggeri nella stazione di Loreto e Turro. Atm, durante l’interruzione, ha istituito bus sostitutivi tra Palestro e Pasteur e ha informato in tempo reale con annunci in metropolitana e superficie e aggiornamenti in tempo reale sul canale Twitter". Resta la preoccupazione per un incidente che ha diversi precedenti quest'anno. Il caso più recente era accaduto a giugno sempre nella stazione metro di Loreto e sempre su un treno della linea rossa: allora i feriti erano stati quattro. Altri episodi analoghi sono avvenuti a febbraio alla stazione Cairoli (sempre sulla metro M1), con nove contusi, e a gennaio alla stazione Cadorna, sulla linea verde: in quel caso i feriti erano stati cinque. Una serie di circostanze che inizia a essere una casistica consistente e su cui Atm, a questo punto, dovrebbe forse fornire maggiori chiarimenti.