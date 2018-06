Una brusca frenata della metropolitana e quattro passeggeri che finiscono per terra, riportando diverse contusioni. È una scena già vista negli ultimi mesi quella accaduta questa mattina a bordo di un convoglio della linea rossa della metro milanese, la M1. L'inconveniente, come segnala l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 10 alla fermata Loreto. Il treno in questione è uno dei nuovi convogli acquistati per l'Expo 2015, un Leonardo. Quando è entrato in stazione il treno si è fermato bruscamente, praticamente inchiodando. Quattro passeggeri che erano a bordo sono caduti: si tratta di un uomo di 66 anni e di tre donne di 36, 39 e 48 anni. I quattro sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e portati in due ospedali cittadini, il Fatebenefratelli e la Clinica Città studi. Nessuno di loro è in gravi condizioni: hanno riportato solo qualche contusione.

Treni della metro che frenano improvvisamente: i precedenti quest'anno

La brusca frenata sarebbe stata provocata, stando a quanto dichiarato da Atm, da un'anomalia che adesso è al centro di verifiche da parte dell'azienda di trasporti milanesi. L'episodio desta qualche preoccupazione soprattutto per via dei precedenti. A gennaio era toccato a un treno della linea verde, che aveva frenato bruscamente alla stazione Cadorna facendo cadere cinque passeggeri, rimasti feriti. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, un episodio analogo era accaduto su un treno della linea rossa, alla fermata Cairoli: sul convoglio sarebbero entrati in funzione improvvisamente i freni d'emergenza, provocando il brusco arresto del treno e la caduta di diverse persone. In nove erano rimasti contusi.