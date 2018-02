Una brusca frenata proprio all'ora di punta, con la metro carica di passeggeri. E diversi viaggiatori che, colti di sorpresa, finiscono a terra. È accaduto questa mattina alle 8.30 sulla linea rossa della metropolitana di Milano (la M1), all'altezza della fermata Cairoli. Sul posto, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute sei ambulanze del 118 in codice giallo: alla fine nove persone sono rimaste contuse, ma solo poche di loro hanno fatto ricorso alle cure mediche. Pochi anche i disagi alla circolazione: il treno in questione è stato portato via per le necessarie verifiche e i passeggeri hanno potuto riprendere il loro viaggio dopo pochi minuti, a bordo di un altro convoglio.

Un episodio simile il 23 gennaio.

Quello che inquieta di più, invece, è proprio la natura tecnica del guasto. Atm ha parlato di un problema tecnico al convoglio: sarebbe entrato in funzione da solo il freno d'emergenza. In attesa di capire perché questo sia avvenuto, la memoria corre a un episodio simile avvenuto pochi giorni fa, sempre sulla metro milanese ma sulla linea verde. Lo scorso 22 gennaio un treno aveva improvvisamente frenato vicino alla stazione di Cadorna, facendo finire per terra diversi passeggeri. Cinque di loro, tutte donne tra i 54 e i 77 anni, avevano dovuto fari ricorso alle cure mediche finendo in ospedale per accertamenti. Una era addirittura stata ricoverata in codice giallo al Policlinico a causa di un forte colpo alla schiena. Si dice spesso che due indizi non fanno una prova, ma è altrettanto vero che i due incidenti simili potrebbero costituire un campanello d'allarme: forse qualcosa negli impianti di frenata d'emergenza non funziona come dovrebbe.