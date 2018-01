Incidente con "giallo" ieri nella metro di Milano. Attorno alle 17 la circolazione dei treni sulla linea verde (la M2) è rimasta interrotta per circa mezz'ora per consentire di soccorrere alcuni passeggeri rimasti vittime di un infortunio. Sulla natura dell'episodio, però, si è consumato un piccolo giallo chiarito solo successivamente. All'inizio, e per tutta la durata dell'interruzione, l'account Twitter di Atm aveva difatti parlato di un generico "malore a un passeggero": informazione che anche la nostra testata ha riportato. In realtà, però, è bastato aspettare il report dell'Azienda regionale emergenza urgenza per capire che qualcosa non quadrava: l'Areu segnalava infatti ben cinque persone rimaste ferite, tutte donne tra i 54 e 77 anni, e riportava come causa dell'infortunio una caduta.

Non è stato un malore, come riportato da Atm.

È stato Gianni Santucci, sul "Corriere della sera", a chiarire quanto avvenuto: non si è trattato di un malore, ma di una brusca frenata del convoglio, causata forse da un guasto, a causare la caduta di molti passeggeri della metro. Per cinque di loro, le donne summenzionate, si è reso necessario il trasporto in ospedale: nessuna è in gravi condizioni, tranne una che è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico per un forte colpo alla schiena. Le altre contuse sono state portate alla Clinica Città studi e all'ospedale Pini per accertamenti. Restano da capire i motivi che hanno portato alla brusca frenata del convoglio, che avrebbe potuto provocare anche conseguenze più serie, e soprattutto perché l'account Twitter dell'Azienda dei trasporti milanesi, generalmente molto puntuale e affidabile, non abbia spiegato correttamente il motivo dell'interruzione, limitandosi a fornire l'indicazione generica di un "malore a un passeggero". Qualcuno, sempre su Twitter, lo ha fatto notare: "Io ho visto una gran frenata e gente ferita di malori non ho visti", ha scritto Dario. Ma il suo tweet non ha ricevuto risposta.