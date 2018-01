in foto: (Immagine di repertorio)

Disagi alla circolazione della metro M2 di Milano. La circolazione dei treni della linea verde è stata sospesa poco dopo le 17 tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi Fs, per consentire le operazioni di soccorso a un passeggero colto da malore. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto sulla banchina della stazione di Cadorna. Non sono ancora noti né il sesso né l'età della persona che si è sentita male: sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Per cercare di sopperire ai disagi, l'Azienda dei trasporti milanesi ha istituito nella tratta interessata dall'interruzione un collegamento sostitutivo in superficie con autobus. Nelle stazioni interessate dal disservizio sono presenti gli assistenti alla clientela di Atm, che forniscono ai passeggeri informazioni utili su come raggiungere le fermate. Sul resto della linea verde, secondo quanto riporta Atm, la circolazione dei treni è regolare.