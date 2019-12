A pochi giorni dal Capodanno 2020, Milano si prepara per regalare a cittadini e turisti un ingresso nel nuovo anno indimenticabile. Molti gli eventi in programma, diversi dei quali gratuiti, a cui sarà possibile accedere: dall'immancabile concertone in piazza Duomo alla festa dei Bagni Misteriosi, passando per le tante serate in discoteca. Ecco di seguito alcune delle proposte più intriganti per il Capodanno 2020 a Milano.

Il concertone in piazza Duomo

Quest'anno il concerto di fine anno di piazza Duomo, che comincerà alle 20 circa, vedrà sul palco Myss Keta – che ha spopolato nel 2019 con i suoi singoli, specialmente tra i giovani che ascoltano la trap -, i Coma_Cose, duo milanese legato all'indie, e Lo Stato Sociale, il gruppo bolognese che si ritrova dopo una lunga pausa. L'evento sarà patrocinato da Radio2, con Filippo Solibello a presentare. La trapper Myss Keta, è attesa dalle 21 alle 22, i ComaCose dalle 22 alle 23 e Lo Stato Sociale dalle 23 a poco prima della mezzanotte, quando lasceranno spazio al countdown per l'arrivo del 2020 e al brindisi finale. L'ingresso è gratuito: a questo link alcune informazioni utili su come arrivare in piazza Duomo con i mezzi pubblici.

Cena sulla terrazza Duomo21

Una cena seguita da discoteca e colazione finale è in programma sulla terrazza Duomo21, che affaccia sulla piazza principale della città e sulla cattedrale. Qui, per 180 euro a persona, si potrà fare una cena placé a partire dalle 20.30. A fine cena ci sarà un dj set fino alle 4 del mattino, sempre presso la struttura, al termine del quale verrà servita la colazione (cappuccio o caffè e briosche).

Capodanno ai Bagni Misteriosi

Uno dei luoghi più in voga della Milano da bere (e non) sono i restaurati Bagni Misteriosi, la piscina di via Carlo Botta. Oltre al cenone, gli ospiti saranno accompagnati nel nuovo anno con un dj set e la possibilità di pattinare sul ghiaccio in una struttura sospesa posta sopra la piscina nell'incantevole scenario che offrono i Bagni. I partecipanti potranno poi riscaldarsi prima di festeggiare la mezzanotte con vin brulè e cioccolata calda. Il tutto sarà compreso nella cifra di 120 euro per persona.

Cenoni da Cracco e Borghese

Ci sono poi i due cenoni di capodanno organizzati dagli chef Carlo Cracco (600 euro a persona) e Alessandro Borghese (240 euro a persona), rispettivamente nei ristoranti in galleria Vittorio Emanuele e in viale Belisario, a due passi da Citylife. I due famosi chef, noti al grande pubblico per i programmi culinari andati in onda su Sky, saranno al servizio degli ospiti che vorranno festeggiare il nuovo mangiando cibi prelibati e menù fatti ad hoc.

Le serate in discoteca: dall'Old Fashion al Just Cavalli

Capodanno per molti significa ballare e divertirsi in discoteca. A Milano l'offerta è molto ricca: tra le varie opzioni segnaliamo le serate di tre tra le discoteche più note: l'Old Fashion, il Just Cavalli e l'Hollywood. La prima proporrà il tema di Casino Royale, "un tributo ai 30 anni del ragtime e dei suoi eccessi", come lo presenta la discoteca stessa, che è solita festeggiare ricorrenze con serate dedicate all'ultima notte dell'anno. Il "Just", come lo chiamano i suoi clienti, offrirà un tenore e un tema che richiameranno al Grande Gatsby, che per l'occasione presta il nome alla serata, e allo sfarzo del quale si copriva il protagonista del romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Prima del mega party sarà possibile anche partecipare al cenone di fine anno. Infine l'Hollywood, che chiuderà il 2019 con l'evento "Mamacita – Casino Edition" a partire dalle 20.30 sino alle 5.30 del mattino di mercoledì 1 gennaio 2020. Per prezzi e informazioni bisogna contattare direttamente i locali.

Musei aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio

Chi vuole finire o iniziare l'anno all'insegna della cultura può trovare qui la lista dei musei e delle mostre aperti. Dalle Gallerie d'Italia alla Triennale passando per Palazzo Reale e il Museo del ‘900, Milano offrirà a cittadini e turisti di poter fare un pieno di arte e cultura anche a San Silvestro e a Capodanno.