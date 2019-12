in foto: Lo chef Alessandro Borghese (Archivio LaPresse)

La notte dell'ultimo dell'anno è ormai alle porte e si avvicina il Capodanno 2020. Difficile che qualcuno non abbia ancora in mente cosa fare, ma per coloro che si sono ridotti all'ultimo un suggerimento potrebbe essere quello di passare la notte di San Silvestro nel ristorante di uno chef molto famoso e amato dal pubblico televisivo: Alessandro Borghese. A Milano, in zona Citylife (quella con le "tre torri", i tra grattacieli firmati da archistar) si trova il suo "Alessandro Borghese: il lusso della semplicità", locale aperto nel 2017 e che, pur non essendo stellato, offre un'esperienza culinaria di alto livello (a prezzi di conseguenza piuttosto elevati).

Cosa prevede la serata da Borghese e quanto costa

Per il cenone di Capodanno lo chef nato a San Francisco si è ispirato al cult cinematografico "Ritorno al futuro" per proporre una serata a tema anni '80, con tanto di dress code suggerito: "Un tocco di anni '80". Il menù del cenone di Capodanno prevede un cocktail di benvenuto, due antipasti, due primi, un sorbetto per "spezzare" tra i primi e il secondo piatto, un pre-dessert, due dessert veri e propri e poi due momenti speciali: uno "sweet moment" con panettone, cotechino e lenticchie e infine un piatto di pasta cacio e pepe a tarda notte, per sfamare coloro che non dovessero essere ancora sazi. Ogni portata viene accompagnata da vini o champagne scelti dallo chef. Quanto costa il cenone di Capodanno da Alessandro Borghese? 240 euro a persona, decisamente meno del prezzo del cenone da Carlo Cracco. I posti, però, potrebbero anche essere già terminati.

Il menù completo del cenone di Capodanno da Alessandro Borghese

Welcome

Wafer di cocktail di gamberi

Antipasti

Bignè di foie gras al passito di Pantelleria su spinaci al burro salato di Normandia

Aspic di fagianella, mayonese al rabarbaro e giardiniera home made

Primi piatti

Caramelle di pasta fresca paglia e fieno con cotto di Praga, porcini saltati, coulis di piselli e schiuma di latte

Risotto alla crema di scampi con il suo carpaccio, chutney mandarino allo zenzero e amaro alle erbe

While in

Sorbetto di arance rosse e vermouth

Secondo

Salmone selvaggio sockeye in bella vista, sedano rapa al vermouth dry, olive taggiasche e mayonese ai 3 colori

Pre-dessert

Cubo di zuppa inglese

Dessert

Mousse alle mandorle con caviale, purea tropicale e cialda croccante al cioccolato

Banana split

Sweet moment

Panettone alla brace con salsa al whisky

Cotechino artigianale con lenticchie di castelluccio

A tarda notte