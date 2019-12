in foto: (Immagine di repertorio)

In occasione dell'ultimo dell'anno, San Silvestro, l'azienda dei trasporti milanesi, Atm, ha comunicato che i veicoli della metropolitana e di superficie subiranno modifiche di vario tipo. Per martedì 31 gennaio "le linee M1, M2, M3 e M5 – si legge sul sito di Atm – seguono l’orario del sabato e restano in servizio fino a tarda notte, fino alle due del mattino (M1 e M2 solo sulle tratte urbane, rispettivamente tra M. Dorino/Bisceglie e Sesto e tra Gobba e Abbiategrasso)". Le biglietterie resteranno chiuse nel giorno di S. Silvestro, con l'eccezione dell'apertura straordinaria degli Atm Point, che saranno aperti a partire dalle 7.45 fino alle 13.30.

La stazione Duomo

Nella giornata di martedì 31 dicembre Piazza Duomo ospiterà il tradizionale concerto dell'ultimo dell'anno, il "Capodanno for future", un evento che renderà necessaria la modifica oraria provvisoria della stazione Duomo della metropolitana. "Per il concerto in piazza Duomo – scrive Atm – su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, a partire dalle ore 8 circa fino al termine del servizio verrà chiusa la scala di accesso alla metropolitana e l’ingresso dal Duomo Point. Alle 15 verrà chiusa la scala di accesso alla stazione M3 sul sagrato". Disposizioni necessarie per consentire un regolare svolgimento del concerto. Inoltre, aggiunge Atm: "Dalle 17 circa sarà chiusa la stazione di Duomo e i treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata fino al termine del servizio. Per raggiungere piazza del Duomo usate le stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea usate Cadorna, Loreto o Centrale".

Il primo dell'anno e l'Epifania

Mercoledì 1 gennaio, a Capodanno, i mezzi pubblici gestiti da Atm seguiranno la programmazione oraria dei giorni di festa. Stesso discorso vale anche per la giornata dell'Epifania, lunedì 6 gennaio. Anche in questa occasione, tutte le linee dell'azienda dei trasporti milanesi seguiranno le fasce orarie previste per le giornate festive.