Mancano meno di dieci giorni al Natale e circa due settimane al Capodanno. In occasione dei festeggiamenti per l'ultimo dell'anno, Milano si prepara a fornire ai suoi abitanti, e ai turisti che affolleranno il capoluogo lombardo per le feste, uno spettacolo degno di questo nome. Sono stati ufficializzati i nomi degli artisti che animeranno il Capodanno meneghino, con il consueto concerto organizzato nella splendida cornice di piazza Duomo. Sul palco, si alterneranno Myss Keta, i Coma Cose e Lo Stato Sociale. L'evento, promosso dal Comune di Milano ed organizzato da Artificio23 con la collaborazione di Rai Radio2 – radio ufficiale del Capodanno milanese – partirà alle ore 20 ed è completamente gratuito.

Capodanno 2020 a Milano, gli ospiti del concerto

Un programma ricco quello del concerto per il Capodanno 2020 a Milano. Come detto, sul palco allestito in piazza Duomo saliranno Myss Keta e i Coma Cose. Sia la rapper che il duo giocano in casa, dal momento che sono originari proprio del capoluogo lombardo. Myss Keta è molto amata dal pubblico, soprattutto quello più giovane, così come Fausto Lama e California, i Coma Cose, che si stanno facendo apprezzare sia in Italia che all'estero. Veterani invece i bolognesi de Lo Stato Sociale, attivi ormai da anni sulla scena indie del nostro Paese, con una strizzata d'occhio al pop.

Un Capodanno incentrato sulla difesa dell'ambiente

Il tema portante dell'evento è l'attenzione ai cambiamenti climatici e alla difesa dell'ambiente, tanto da essere già stato ribattezzato "Milano Capodanno for future" in onore ai Fridays for future, gli scioperi globali per l'ambiente ideati da Greta Thunberg. "Che 2020 vogliono quelli che oggi nel mondo hanno vent’anni?" sarà la domanda che riecheggerà dal palco durante l'intera serata. L'evento vedrà alla conduzione Filippo Solibello, voce storica del mattino di Rai Radio2, da sempre in prima linea sulle battaglie ambientaliste.