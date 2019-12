in foto: immagine di repertorio del museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

Anche per l'ultimo dell'anno e nella giornata di Capodanno i milanesi potranno usufruire delle aperture dei musei per finire, o iniziare, l'anno all'insegna della cultura. Martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio 2020 le porte di molti musei di Milano resteranno aperte mezza giornata tra mattina e pomeriggio, sulla falsa riga di quanto programmato per Natale e Santo Stefano (qui link), altri la giornata intera. Altri ancora danno appuntamento al 2020 già avviato. Di seguito tutti i musei aperti con relativi orari a Milano il 31 dicembre e l'1 gennaio.

Palazzo Marino

Nella sede del Comune di Milano in piazza Scala è esposto il quadro di Filippino Lippi "L'Annunciazione", in Sala Alessi, che potrà essere visto il 31 dicembre dalle 9.30 alle 18, mentre l'1 gennaio sarà aperto dalle 9.30 alle 20.

Triennale

La Triennale, l'istituzione dedicata al design, all'architettura, alle arti visive, sceniche e performative in viale Alemagna 14, resterà chiusa martedì 31 dicembre, mentre mercoledì 1 gennaio sarà aperta dalle 14.30 alle 20.30.

Gam

La Gam (Galleria d'Arte Moderna) di Milano, in via Palestro 16, è la più importante collezione lombarda di opere dell'Ottocento. Sarà aperta il 31 dicembre dalle 9 alle 17.30, mentre resterà chiuso il giorno successivo mercoledì 1 gennaio 2020.

Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera, "Il" luogo di arte e cultura per antonomasia milanese con oltre 24mila metri quadri di superficie dedicati alle opere antiche e moderne, in via Brera, 28, resterà aperta l'ultimo dell'anno dalle 8.30 alle 19.15, mentre il primo giorno del 2020 sarà chiuso.

Gallerie d'Italia

Attualmente ospitanti la mostra dedicata a "Canova a confronto con Thorvaldsen", le Gallerie d’Italia saranno accessibili al pubblico il 31 dicembre dalle 9.30 alle 18 e l'1 gennaio dalle 14.30 alle 19.30. L'ingresso è da Piazza della Scala, 6.

Palazzo Reale

Palazzo Reale, che al momento ospita le opere di De Chirico, le foto di Letizia Battaglia e la collezione del Guggenheim, potrà essere visitato il 31 dicembre dalle 9.30 alle 14.30. Per chi preferisce invece raggiungere piazza del Duomo il primo giorno del nuovo anno, l'apertura del museo il 1 gennaio è dalle 14.30 alle 19.30.

Pinacoteca Ambrosiana

La Pinacoteca Ambrosiana, in Piazza Pio XI, resterà aperta come da orario normale martedì 31 dicembre dalle 10 alle 18, mentre – come a Natale – resterà chiusa per tutto il giorno successivo. Chiusa al pubblico anche la biblioteca, che non sarà accessibile dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi.

Museo del Novecento

Il museo del Novecento, l'esposizione permanente di opere d'arte del XX secolo ospitata all'interno del palazzo dell'Arengario e dell'adiacente Palazzo Reale, in piazza Duomo, sarà visitabile il 31 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 mentre resterà chiuso l'1 gennaio 2020.

Museo Diocesano

Il museo Diocesano, dove è esporta la meravigliosa "Adorazione dei Magi" del Gentileschi, sarà aperto l'ultimo giorno dell'anno dalle 10 alle 14, mentre l'1 gennaio resterà chiuso al pubblico.

Muba

Il Muba (Museo dei bambini) in via Enrico Besana resterà chiuso sia il 31 dicembre che l'1 gennaio.

Mudec

Al Mudec (Museo delle culture) di Milano, in via Tortona, si potranno ammirare le mostre dedicate alle "Impressioni d'Oriente" e alle foto di Elliot Erwitt il 31 dicembre, dalle 9.30 alle 14, e l'1 gennaio dalle 14.30 alle 19.30.

Pac

Anche il Pac (Padiglione di arte contemporanea) in via Palestro sarà aperto entrambi i giorni: a San Silvestro dalle 9.30 alle 14.30 mentre a Capodanno dalle 14.30 alle 19.30.

Musei civici di Milano

Le esposizioni dei musei civici della città di Milano, ovvero il museo Archeologico, Palazzo Morando, il museo di Storia Naturale, il museo del Risorgimento, l’Acquario e lo Studio Museo Francesco Messina, resteranno chiusi sia il 31 dicembre che l'1 gennaio.

Museo della Scienza e della Tecnologia

Per l'ultimo giorno dell'anno, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, via San Vittore 21, resterà aperto dalle 9.30 alle 18.30 il 31 dicembre, mentre il nuovo anno sarà inaugurato dalle prima visite a partire dalle 14 sino alle 18.30.

Castello Sforzesco

Al Castello Sforzesco resteranno chiusi sia il 31 dicembre che l'1 gennaio 2020 l'Archivio Storico Civico, la Biblioteca Trivulziana, la Biblioteca Archeologica e Numismatica e la Biblioteca d'Arte (riaprono il 3 gennaio), l'Archivio fotografico (riapre il 2 gennaio), l'Emeroteca (riapre il 9 gennaio). Sarà aperta invece la Raccolta Bertarelli dalle 9 alle 15.