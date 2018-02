Grave incidente stradale questa mattina in via Palmanova, a Milano. Attorno alle 9, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, una donna di 78 anni è stata travolta da uno scooter guidato da un ragazzo di 26 anni. L'anziana, secondo quanto accertato dalla polizia locale, stava attraversando la strada, all'altezza di via Tolmezzo: probabilmente non si trovava sulle strisce pedonali. La donna non si è accorta dello scooter, il cui conducente non è riuscito a evitare l'impatto, che è stato molto violento. La 78enne è stata sbalzata a diversi metri di distanza: soccorsa dal personale medico del 118, è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove versa in condizioni disperate. La donna ha riportato diverse fratture, un'emorragia cerebrale e una contusione polmonare. Ferito, anche se in maniera più lieve, anche il conducente dello scooter. Il 26enne è stato trasportato in codice verde alla Clinica Città studi. Sarà la polizia locale, intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso, ad accertare eventuali responsabilità.

Emergenza sulle strade milanesi.

L'incidente di questa mattina ripropone il tema della sicurezza sulle strade cittadine. Stante la responsabilità dei singoli – su via Palmanova sono presenti autovelox fissi, e l'anziana potrebbe aver attraversato in maniera imprudente – quello di oggi è l'ennesimo caso di una persona anziana investita sulle strade milanesi. Una vera e propria emergenza che conta già diversi casi in meno di due mesi: dall'89enne investito e ucciso da un'auto pirata – il cui conducente è stato poi arrestato – alla donna di 90 anni travolta e uccisa da un furgone in retromarcia in piazza della Repubblica. Nel mezzo, un altro anziano di 79 anni investito e ucciso da un camion in viale Monza.