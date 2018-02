in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Milano nel primo pomeriggio di oggi. Una donna di 90 anni è stata travolta da un furgone in piazza della Repubblica, vicino alla stazione Centrale. L'incidente è avvenuto attorno alle 14, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, riportate dalla testata "Milanotoday", il conducente del furgone stava facendo manovra per parcheggiare il mezzo: ha ingranato la retromarcia ed è partito senza accorgersi dell'anziana, travolgendola. La donna è caduta rovinosamente sull'asfalto, battendo la testa e perdendo i sensi. Fin dalla chiamata il 118 ha dato massima priorità all'intervento: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'anziana è stata caricata sull'ambulanza e trasportata d'urgenza al Policlinico, dove è stata ricoverata, perdendo la vita qualche ora dopo il ricovero a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'angolo con viale Ferdinando di Savoia, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi necessari a determinare la dinamica del sinistro.

L'incidente odierno conferma purtroppo la pericolosità di girare sulle strade milanesi, soprattutto per gli anziani. La scorsa settimana due persone sono morte: un 79enne è deceduto il 31 gennaio mentre attraversava la strada in viale Monza, investito da un camion. Mentre la sera del 27 gennaio un uomo di 89 anni, Sandro Orlandi, è morto dopo essere stato travolto da un'auto guidata da un pirata della strada, arrestato qualche ora dopo la tragedia: il conducente, che guidava sotto l'effetto di alcol e con la patente sospesa, non si era fermato a prestare soccorso.