Un uomo di 79 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, mercoledì 31 gennaio, in un incidente stradale in viale Monza a Milano. L'anziano è stato investito da un camion mentre attraversava la strada all'altezza di via Luigi Varanini, nel quartiere Loreto, alla periferia Nord del capoluogo lombardo. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'Istituto clinico Città Studi con in corso un arresto cardiaco. Da quanto si apprende quando è arrivato era già senza vita.

Aperto un fascicolo sull'incidente mortale.

Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso viale Monza in direzione centro, per permettere le operazione di soccorso e i rilievi del caso. Sulla morte del 79enne è stato aperto un fascicolo per accertarne la dinamica ed eventuali responsabilità del conducente del camion.