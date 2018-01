È morto dopo essere stato investito da un’auto pirata un uomo di 89 anni. L’incidente mortale è avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, in via Michelino da Besozzo, a Milano, tra piazza Prealpi e piazzale Accursio. La vittima stava attraversando la strada a piedi quando è stata travolta dall’auto, un suv, morendo sul colpo dopo un volo di circa venti metri. Inutili i soccorsi del 118 che hanno trovato l’anziano già deceduto.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori non c’era traccia di chi ha investito l’anziano: l’investitore è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Durante la fuga, l’uomo alla guida del suv avrebbe anche urtato contro un furgone. Ora si sta cercando di capire se al momento dell’impatto era presente qualche testimone in grado di raccontare quanto avvenuto e aiutare a identificare l’auto. Il responsabile dell'incidente è stato poi arrestato: si tratta di un 45enne milanese, geometra e incensurato, che guidava ad alta velocità e aveva la patente sospesa, oltre a essere senza assicurazione. Si è poi rifiutato di sottoporsi all'alcool test. L'uomo è stato rintracciato nella sua casa, grazie a un agente della polizia che è riuscito a prendere la targa del veicolo che ha colpito – dopo aver investito l'uomo – altri due mezzi. L'arrestato ha negato ogni responsabilità.

Scooter contro auto: grave un 17enne.

Nella giornata di ieri a Milano c’è stato anche un altro grave incidente: intorno alle 15.30 è avvenuto, in viale Scarampo, uno scontro tra uno scooter e un’auto. Il ragazzo che guidava lo scooter, 17enne, è in gravi condizioni ed è stato portato al Niguarda. Con lui viaggiava una ragazza di 16 anni, trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza. La donna di 53 anni che guidava l’auto, invece, è stata accompagnata al San Carlo in stato di shock. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto durante un tentativo di svolta, con il motorino che è finito contro il fianco destro dell’auto. Non è però chiaro se uno dei due veicoli abbia compiuto una manovra azzardata.