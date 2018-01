in foto: Un frame del video del vandalo in azione

Un ragazzo incappucciato che, tra le risate di altri giovani che assistono e riprendono la scena, lancia un petardo acceso all'interno di un autobus dell'Atm, proprio vicino ai passeggeri. L'impresa di un gruppetto di vandali è finita in un video che sta circolando in queste ore sul web. Le immagini si riferiscono in realtà alla notte di Capodanno. Una serata che, anche se non è stata caratterizzata da gravi episodi, ha fatto registrare anche a Milano dei "picchi" di follia. Il primo è sicuramente quello avvenuto sul bus urbano di Atm: il grosso petardo è esploso a pochi passi da alcuni passeggeri, che hanno avuto solo il tempo per rendersi conto di quanto stava avvenendo e ripararsi. Per fortuna, non sembrano esserci state conseguenze a livello fisico per le persone che si trovavano vicino al petardo esploso.

Petardo lanciato da anarchici stordisce due agenti a San Vittore.

Un altro forte botto è stato lanciato invece da alcuni anarchici durante una manifestazione all'esterno del carcere San Vittore, sempre a cavallo tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. All'esterno del penitenziario era in corso un corteo di solidarietà per i carcerati. A un certo punto, dal gruppetto si sono staccati quattro-cinque ragazzi incappucciati che hanno lanciato un grosso petardo nello sportello collegato col corpo di guardia del carcere. La forte esplosione ha stordito due agenti della polizia penitenziaria, in servizio in quel momento: i due sono stati portati in ospedale e dimessi con una prognosi di circa 10 giorni.

Il tram 19 trapassato da parte a parte da un oggetto: forse un proiettile vagante.

Sono diversi gli altri piccoli e grandi atti vandalici che hanno funestato il Capodanno a Milano: la vicepresidente del Coordinamento dei comitati civici, Fabiola Minoletti, ha segnalato diversi incendi in varie zone di Milano, cestini e pensiline distrutte da petardi e finestrini di auto rotti. Ma l'episodio più grave resta quello che ha coinvolto un tram della linea 19, che all'altezza di piazza Prealpi è stato colpito da un oggetto contundente, non si sa ancora se un proiettile vagante o una biglia metallica: l'oggetto ha sfondato la vettura del tram da parte a parte. Nessuna delle tre persone presenti a bordo in quel momento è rimasta fortunatamente ferita: sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Porta Magenta.