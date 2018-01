Una lieve ustione alla caviglia e una leggera a un braccio. Questo il positivo bilancio della notte di Capodanno a Milano. Non si registra nessun ferito per lesioni da scoppio o ustioni gravi, complice forse anche la pioggia, che ha scoraggiato molti milanesi a scendere in strada. Secondo le forze dell'ordine e il 118 si è verificato qualche problema di ordine pubblico solo al Concertone di Capodanno in piazza Duomo, con cinque persone che sono rimaste ferite ad arti e viso e trasportate al pronto soccorso per lievi malori. La polizia è intervenuta anche per sedare qualche lite di lieve entità. Non c'è stato nessun arresto. Nella notte non si sono verificati eventi particolari, tranne qualche incidente di lieve entità.

Un uomo di 43 anni di Rho, stando a quanto si apprende, ha riportato ferite gravi alla mano destra, completamente dilaniata dallo scoppio di un petardo. L'uomo è stato ricoverato al pronto soccorso di Rho (Milano) in prognosi riservata e poi trasferito all'ospedale San Giuseppe di Milano.

Settecento chilometri più a sud, a Napoli, il bilancio è ben peggiore. Nel capoluogo partenopeo infatti, seppur in calo rispetto a un anno fa, sono stati registrati 35 feriti per lo scoppio di botti di capodanno. Inoltre, comunica la polizia locale, venti ragazzi al di sotto dei venti anni sono stati trasportati al pronto soccorso per casi di coma etilico.