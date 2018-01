Il bilancio della notte di Capodanno, a Milano, è stato positivo: soltanto un ferito, alla mano destra, a causa dei fuochi d'artificio. Momenti di paura, durante la notte di San Silvestro, si sono registrati però su un tram della linea 19: mentre il mezzo del trasporto pubblico si trovava in piazza Prealpi, in direzione Pompeo Castelli, sembra sia stato colpito da proiettili vaganti. I due fori circolari che sono comparsi sui finestrini del tram, infatti, lasciano poco spazio ai dubbi. Sul mezzo, al momento degli spari, si trovavano tre persone, nessuna delle quali, per fortuna, è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porta Magenta, che indagano su quanto accaduto. Ancora poco chiara la dinamica dell'episodio, ma secondo i militari dell'Arma l'autore deve aver agito da distanza ravvicinata: dal marciapiede o dal primo piano di uno degli edifici che sorgono sulla piazza, anche se non sono stati ritrovati altri veicoli danneggiati nelle vicinanze. I carabinieri, ad ogni modo, non tralasciano nessuna ipotesi.