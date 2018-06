in foto: (Immagine di repertorio)

Ancora una volta un orologio di lusso finisce nel mirino dei rapinatori a Milano. L'ultimo episodio è accaduto a Brera, elegante quartiere nel centro della città da sempre amato da artisti e turisti. Ed è stato proprio un turista coreano a subire il furto: ieri sera un uomo di 58 anni, originario della Corea del Sud, è stato avvicinato da due uomini che lo hanno buttato a terra per portargli via il suo prezioso orologio, un Jaeger-LeCoultre dal valore di dodicimila euro. L'episodio è avvenuto attorno alle 20 in via delle Erbe, davanti agli occhi della moglie del turista e di altri passanti. È stata proprio la donna, coetanea e connazionale del 58enne, a lanciarsi all'inseguimento dei due rapinatori: grazie all'aiuto di alcuni passanti è riuscita a bloccare uno dei due ladri, immobilizzandolo fino all'arrivo dei carabinieri. Per sua sfortuna, però, l'uomo fermato non era quello in possesso delle refurtiva. Quando i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il ladro, nelle sue tasche non c'era traccia alcuna del prezioso orologio, sparito assieme al complice. L'uomo arrestato è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: si tratta di un cittadino algerino di 28 anni, irregolare in Italia. Adesso dovrà rispondere di rapina in concorso. Ad aprile, nel giro di pochi giorni, due turisti in visita a Milano per il Salone del mobile e il Fuorisalone erano stati scippati di due orologi del valore di 150mila e 90mila euro.