in foto: (Immagine di repertorio)

Che i ladri si fossero scatenati in occasione del Fuorisalone di Milano è cosa nota e già scritta, documentata anche da alcuni dati diffusi dalla polizia di Stato. Una curiosa coincidenza (non certo per le vittime), è che in due casi i malviventi siano riusciti a impossessarsi di preziosissimi orologi di lusso, dal valore complessivo di oltre 200mila euro. Era successo pochi giorni fa, quando un facoltoso turista filippino in visita a Milano per il Salone del mobile e il Fuorisalone si era visto scippare del proprio Franck Muller da 150mila euro. È successo nuovamente ieri sera. La vittima anche in questo caso è un turista, un 52enne di nazionalità indonesiana. Ieri, attorno alle 22.30, l'uomo si trovava in compagnia di due amici tra via Giardini e via Mazzini, nei pressi del Duomo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, a cui il 52enne ha denunciato l'episodio, l'uomo si è attardato per scattare una foto ed è stato aggredito da due malviventi, che gli hanno sfilato il costo orologio dal polso e sono poi scappati. Per sua fortuna il 52enne non ha riportato ferite. Il bottino che i due ladri sono riusciti a portarsi a casa è però davvero ingente: si tratterebbe di un orologio di marca Richard Mille del valore di 90mila euro. Sull'episodio indaga la polizia, che dovrà anche cercare di capire se dietro quest'ultimo colpo possa esserci eventualmente una banda specializzata negli orologi di lusso, la stessa che potrebbe anche aver colpito anche pochi giorni fa: il colpo precedente non era avvenuto molto distante dalla zona in cui è avvenuto l'ultimo.