in foto: Eventi del Fuorisalone per le strade di Milano.

Migliaia di eventi, centinaia di migliaia di turisti: il Fuorisalone, iniziativa collegata al Salone del mobile di Milano, si conferma sempre più l'evento clou del pur ricco palinsesto di iniziative cittadine. E, come spesso accade per le manifestazioni che richiamano una grande folla di turisti, il Fuorisalone ha fatto felici anche i ladri e i rapinatori. Lo dimostrano alcuni episodi di cronaca e i dati resi noti dalla polizia di Stato, relativi alla settimana appena trascorsa: 37 sono stati gli arresti in totale, dieci nella sola giornata di sabato 21 aprile. Anche per i poliziotti della questura e dei diversi commissariati cittadini è stata dunque una settimana intensa: per alcuni dei ladri che si sono aggirati per la città durante il Salone del mobile non è andata bene, ma altri sono riusciti a farla franca, per il disappunto delle loro vittime.

Varia la gamma di reati di cui si sono resi protagonisti i malviventi arrestati nella sola giornata di sabato. Come spiega in una nota la polizia, quattro delle dieci persone arrestate sabato sono dei "topi d'appartamento" che sono stati bloccati in via Colonna, zona Portello, mentre stavano uscendo dal balcone di un appartamento con i guanti ancora calzati per non lasciare impronte. Un persona è stata invece arrestata per rapina: aveva sottratto dei soldi a una donna che aveva appena ritirato a un Bancomat in via Novara. Tre persone sono state arrestate invece in corso Buenos Aires, dopo un inseguimento: avevano rubato merce di diverso tipi in numerosi negozi della zona. Gli ultimi due arresti, infine, sono state effettuati entrambi in via Torino: si tratta di un ladro che aveva appena sfilato il cellulare dalla borsa di una turista e di un altro malvivente sorpreso mentre stava frugando all'interno di un'auto in sosta.