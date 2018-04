in foto: Un orologio di lusso a marchio Franck Muller (Immagine di repertorio)

Un orologio di lusso che costa quanto un appartamento. Questo il bottino da record che tre malviventi si sarebbero accaparrati ieri notte nel centro di Milano, approfittando dei tanti eventi e delle feste organizzate nell'ambito della Design week (che ospita i celebri Salone del mobile e Fuorisalone). La vittima del furto è un facoltoso turista di nazionalità filippina, che si trovava nel capoluogo lombardo proprio perché attirato, come altre centinaia di migliaia di turisti, dalle due kermesse dedicate al design. L'episodio, su cui indagano i carabinieri, è avvenuto attorno all'1.40 di notte in una zona centrale di Milano. Il turista era appena uscito da uno dei tanti locali che in questi giorni ospitano eventi legati al Fuorisalone, quando sarebbe stato avvicinato da tre persone. Non è chiara l'esatta dinamica dei fatti: i tre avrebbero comunque strappato dal polso del malcapitato turista un prezioso orologio Franck Muller del valore di 150mila euro. Una cifra enorme, che effettivamente corrisponde al prezzo di alcuni degli orologi realizzati dal maestro orologiaio svizzero, classe 1958.

Secondo quanto riferito ai carabinieri dalla vittima del furto, il derubato avrebbe cercato di inseguire a piedi i tre ladri, senza però riuscire a raggiungerli. Non gli è rimasto che denunciare l'accaduto ai militari della compagnia Duomo, intervenuti con una pattuglia sul luogo in cui è avvenuto il furto. Ai carabinieri adesso l'arduo compito di individuare i ladri, anche se la speranza per il turista è più che altro quella di riuscire a recuperare almeno il suo prezioso orologio.