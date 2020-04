Dopo il viaggio di andata, carico di preoccupazione, è la volta di quello di ritorno, pieno di gioia, verso casa. Stanno infatti rientrando a casa alcuni dei pazienti affetti da Covid-19 che negli scorsi giorni erano stati trasferiti da Bergamo in Germania. I trasferimenti erano stati decisi per via della grave situazione degli ospedali bergamaschi e lombardi in generale, che nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria sono arrivati al punto di saturazione, non potendo più ricevere altri pazienti. Per questo erano iniziati i trasferimenti di pazienti sia verso altre regioni italiane, sia verso diversi Land tedeschi che avevano manifestato la propria disponibilità a ricoverare pazienti Covid-19 come segno di solidarietà al popolo italiano.

Tre di questi pazienti curati in Germania, nello specifico a Francoforte, e guariti dal Covid sono atterrati quest'oggi, venerdì 24 aprile, all'aeroporto di Bergamo. I tre bergamaschi hanno volato su un'aeroambulanza Learjet 45 della società Aeronord, specializzata in voli sanitari, atterrato prima delle ore 13 all'Aeroporto di Bergamo. Non sono i primi pazienti ad essere rientrati in Italia dalla Germania: quello odierno è stato infatti il quarto volo del genere.

Non tutti coloro che sono stati trasferiti in Germania ce l'hanno fatta

Purtroppo non tutti coloro che erano stati trasferiti in Germania ce l'hanno fatta. Alcuni sono deceduti e non hanno potuto far rientro nel loro Paese da vivi: è il caso, tra gli altri, del 31enne Steven Rovelli di Cusio, ricoverato a Lipsia, del dipendente del Comune di Milano Orazio Uboldi, che era ricoverato a Colonia, e dell'avvocato Agostino Russo: il 48enne, originario di Santa Maria Capua Vetere e residente a Cremona, è morto sul letto di un ospedale di Coblenza.