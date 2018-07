in foto: Michele Selle, il ragazzo morto all’alba di domenica in provincia di Bergamo (Facebook)

Divideva la sua vita tra Milano e Bergamo Michele Selle, ragazzo di 23 anni morto nel tragico incidente avvenuto all'alba di domenica sulla strada statale del Tonale a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Michele era originario di Buccinasco, nell'hinterland milanese e studiava Chimica teorica all'Università di Milano. Le scuole superiori le aveva però frequentate a Bergamo, al liceo scientifico Lussana. Da poco era rientrato in Italia dopo un'esperienza di studio all'Università di Groningen, in Olanda: sul suo profilo Facebook è ancora segnata questa tappa della sua vita, terminata troppo presto. All'alba di domenica Michele era alla guida della sua Fiat Panda in direzione Bergamo: stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, sarebbe stata proprio la sua auto a invadere per cause da accertare l'altra corsia, proprio nell'istante in cui sopraggiungeva un'altra vettura. L'impatto, avvenuto pochi minuti prima delle 6, è stato devastante: Michele è morto sul colpo, mentre una ragazza di 22 anni che viaggiava sul sedile posteriore della Panda è rimasta ferita gravemente. La giovane, originaria di Bergamo, è stata trasportata in condizioni critiche ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: è ora ricoverata in prognosi riservata. In totale, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono cinque le persone rimaste ferite, tutte giovanissime: a parte la 22enne, gli altri fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sconvolti dal dolore i parenti e i famigliari della vittima, ricordata come uno studente modello. Il loro dolore è quello dei tanti parenti delle persone decedute in quest'ultimo periodo sulle strade della Bergamasca: stando a quanto riporta la testata locale "L'Eco di Bergamo", in questo "luglio nero" sono morte 14 persone, tra cui molti giovanissimi. Un bilancio di sangue iniziato il 3 luglio con il tragico incidente ad Albano Sant'Alessandro, nel quale morirono quattro persone.