in foto: L’incidente (LaPresse)

Quattro vittime, un bilancio pesantissimo quello di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina all'altezza di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. Le prime informazioni sulle persone decedute rendono ancora più pesante, se possibile, il bilancio del tragico episodio: tre dei quattro morti sono infatti i componenti di una stessa famiglia milanese. Padre, madre e figlia viaggiavano sulla Toyota Corolla che, stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, avrebbe causato l'incidente: l'auto, che stava viaggiando sulla statale 42, quella del Tonale e della Mendola, per cause da accertare avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi contro un tir con rimorchio. I tre passeggeri della vettura sono morti sul colpo. Il mezzo pesante, invece, ha a sua volta sbandato a causa dell'impatto e si è scontrato con una Opel Astra, finendo poi fuori strada. A bordo dell'altra vettura si trovava un ragazzo di soli 21 anni, originario di Endine-Gaiano, piccolo comune del bergamasco: anche per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, è la quarta vittima del tragico incidente.

Se l'è cavata con ferite non gravi il conducente del camion, un uomo bergamasco di 34 anni, attualmente ricoverato sotto choc: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Gavazzeni di Bergamo. Inutile l'intervento degli altri mezzi del 118, tra cui un elicottero. Le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza hanno richiesto un duro lavoro da parte delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori: la statale 42 è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni.