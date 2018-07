in foto: Foto diretta Facebook Local Team

Incidente mortale questa mattina sulla strada Statale 42 del Tonale e della Mendola all'interno del territorio comunale di Albano Sant'Alessandro, provincia di Bergamo. Quattro morti, il bilancio del tragico scontro tra due automobili e un tir. Sarebbero infatti deceduti tutti gli occupanti delle due automobili coinvolte, una Opel Astra e una Toyota Corolla. Una delle due vetture è completamente distrutta e si è ribaltata, il mezzo pesante è finito fuori strada, come mostra la diretta Facebook di Local Team. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'eliambulanza del 118. Il conducente del tir, un uomo di 34 anni, è rimasto ferito non gravemente ed è stato trasportato al pronto soccorso più vicino. Morti praticamente sul colpo i quattro a bordo delle due automobili. Sul posto le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

Anas: "Strada chiusa al traffico"

Stando a quanto riporta l'Anas, la strada è chiusa provvisoriamente al traffico tra il chilometro 27 e il chilometro 30. La viabilità è deviata in loco su percorsi alternativi. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per l'accertamento della dinamica, la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.