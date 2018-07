in foto: foto di repertorio

Due persone morte e due ferite: questo il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella notte lungo la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" nel territorio di San Paolo D'Argon, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo, l'incidente sarebbe avvenuto alle prime luci dell'alba all'altezza del chilometro 31 della statale. Sarebbero rimasti coinvolti sei giovani dai 23 ai 28 anni e due di loro sarebbero morti. I ragazzi viaggiavano a bordo di due automobili, ma per il momento rimane ancora da chiarire la dinamica dello scontro, ma sembra che una delle due vetture abbia invaso l'opposta corsia di marcia.

La strada è tuttora chiusa al traffico. Sul posto è presente il personale di Anas e agenti della Polizia Stradale per ripristinare al più presto la circolazione. Lo rende noto l'Anas la quale raccomanda prudenza nella guida. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un’auto medica e un'eliambulanza con la quale i due feriti più gravi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale più vicino. Per il conducente di una delle due vetture, una Fiat Panda, non c'è stato niente da fare, è morto praticamente sul colpo. Una ragazza sarebbe deceduta in seguito al suo arrivo in ospedale. Feriti altri due ragazzi.