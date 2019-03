Nessun rappresentante del governo dell'Arabia Saudita siederà nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, che è anche presidente del teatro, al termine dell'atteso cda di quest'oggi che si doveva esprimere su un'operazione che da giorni aveva destato molte polemiche: "Si ritorna al punto zero", ha detto il primo cittadino milanese. I consiglieri hanno votato all'unanimità contro la proposta che prevedeva un finanziamento da parte dell'Arabia Saudita di 15 milioni di euro in cinque anni in cambio di concerti e dell'apertura di una sezione dell'Accademia (il know-how) a Riad. L'operazione avrebbe consentito a un rappresentante del governo saudita, nello specifico il ministro della Cultura Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Farhan, di entrare a far parte del cda che guida la Fondazione Teatro alla Scala, di cui fanno parte come soci fondatori il governo italiano, Regione Lombardia e Comune di Milano. Un ingresso giudicato inopportuno da tanti sia per i problemi del governo saudita sul fronte dei diritti umani, sia sul piano puramente economico.

Sala difende il sovrintendente Pereira: Resta al suo posto

A infuocare il clima già teso alla vigilia della riunione odierna era stata la notizia di un acconto già versato dal governo saudita al sovrintendente Alexader Pereira, regista dell'operazione: "Restituiamo i soldi ai sauditi", ha detto il sindaco, lasciando aperto un piccolo spiraglio: "Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione". Riad aveva già versato come acconto per l'operazione tre milioni e centomila euro: la notizia di questo pagamento anticipato, arrivato prima della decisione odierna del cda, aveva fatto infuriare il governatore della Lombardia Attilio Fontana che, a proposito del comportamento tenuto da Pereira, lo aveva definito "da licenziamento". Il sindaco Sala ha invece difeso il sovrintendente austriaco, il cui mandato scade nel 2020: "Certamente rimane al suo posto, non è in discussione". E a proposito delle parole del governatore leghista, con il quale il sindaco si è scontrato più volte in questi ultimi mesi (sull'aumento del biglietto dei mezzi pubblici a due euro, sul ticket integrato e anche sulla vicenda legata al possibile ingresso dei sauditi alla Scala), Sala lo ha invitato a rivolgersi al consigliere della Regione nel cda della Scala, Philippe Daverio, per proporre eventualmente il licenziamento di Pereira nella sede più opportuna.