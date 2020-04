in foto: Un cantiere della Metro M4

Il tema della riapertura della Lombardia dopo il lockdown (parziale) per via dell'emergenza Coronavirus alimenta polemiche tra la Regione Lombardia, da una parte, e il governo e il Comune di Milano, dall'altra. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha bollato come "slogan senza contenuto" il piano delle 4 D (distanziamento, dispositivi, diagnosi e digitalizzazione) proposto dal governatore Attilio Fontana, chiedendosi cosa sia successo nel giro di pochi giorni, con la regione passata da "sguardi terrei nelle conferenze di commento dei numeri e l'allarme su Milano" all'annuncio della riapertura al 4 maggio.

Un terzo dei cantieri è stato riaperto

Eppure, nel capoluogo lombardo la riapertura, certo graduale, è già iniziata, ed è testimoniata anche da alcuni numeri: i circa 660mila lavoratori in attività (60mila dei quali tornati al lavoro dal 14 aprile) e anche i cantieri pubblici che sono stati riattivati: "La settimana scorsa siamo passati da 50 a 70 cantieri aperti e adesso stiamo andando verso i 100 cantieri, passando da un quinto a un terzo dei cantieri riattivati", ha detto ieri l'assessore ai Lavori pubblici Marco Granelli. Prima dell'emergenza nel capoluogo lombardo, secondo quanto affermato da Granelli nel corso della commissione consiliare che si era riunita in video conferenza, erano 300 i cantieri aperti. Un numero che, dopo la cosiddetta ordinanza "ferma cantieri" dello scorso 22 marzo, si era ridotto a 24: erano rimasti attivi i cantieri per mandare avanti i lavori pubblici considerati "essenziali", "urgenti", per motivi di "sicurezza", o che erano attinenti ai "servizi sanitari o di protezione civile", mentre erano stati bloccati anche i cantieri della nuova linea della metro, la M4.

Entro la settimana ripartono anche le talpe della M4

Adesso però, anche i cantieri e le talpe che scavano le gallerie della nuova M4 potrebbero ripartire entro pochi giorni: "Entro la settimana", ha detto Granelli. Dovrebbe riaprire anche il cantiere del "Cavo di Redefossi, che pur non rientrando tra la attività previste dai codici Ateco approvati dal governo, dovrebbe rientrare tra le attività di dissesto idrogeologico, su cui esiste un decreto specifico", e sono già ripresi anche i lavori sulla pista ciclabile di via Monte Rosa. L'assessore ha spiegato che la chiave per la ripresa sarà un "buon equilibrio tra necessità di tutela dei lavoratori, tutela della salute pubblica, ma anche riattivazione dei lavori, che vuol dire stipendi, risorse ed economia, che sono importanti per la ripresa". La società M4 sta acquistando in proprio test sierologici per i propri dipendenti, da effettuarsi nel quadro di accordi sindacali e della tutela della privacy. In questa maniera secondo Granelli si costruirà "una mappa del possibile contagio" e "delle squadre che siano immuni facilitando il lavoro". Sui test sierologici ieri si era mosso in proprio anche il Comune, d'accordo col Sacco, per i dipendenti di Atm. Ma l'assessore ha spiegato che l'Ospedale Sacco deve utilizzare gli ambulatori accreditati da Regione Lombardia: "È necessario che al di là della volontà dell'amministrazione e della supervisione scientifica del professor Galli, che la rete dei laboratori accreditati sia messa a disposizione da Regione".